Путин предложил дать Совфеду полномочия отстранять судей КС и ВС

"Ключевую роль в обеспечении законности и прав граждан играет судебная система - Конституционный и Верховный суд. Подчеркну, безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним. Справедливость и моральное право принимать решения, затрагивающие судьбы людей, всегда в России имели первостепенное значение. Основной закон должен закреплять и защищать независимость, принципы их подчинения только Конституцией и федеральным законодательством", - указал президент.

"При этом считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента России отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным. конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи. Это предложение делается исходя из сложившейся практики, этого явно сегодня не хватает", - добавил он.