Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла

По его словам, в зоне аномального тепла окажутся почти все центральные регионы страны, а также Поволжье, Ленинградская и Вологодская области. На азиатской территории температура превысит норму в Красноярском крае и Якутии.

Ранее синоптики сообщали, что этой зимой вовремя не сформировалась мощная область высокого давления, так называемый сибирский максимум. Эта зона держит теплый воздух, затем идет выхолаживание, а после этого холод распространяется от Сибири на Урал и Центральную Россию. Но поскольку сейчас этой зоны нет, циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло.