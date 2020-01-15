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Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла
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РИА Новости

Гидрометцентр назвал регионы, попавшие в аномальную зону тепла

12:07 15.01.2020 (обновлено: 15:28 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
Новогодняя елка на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В ближайшие дни температура на европейской территории России будет превышать норму на 10-12 градусов. Об этом рассказал "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в зоне аномального тепла окажутся почти все центральные регионы страны, а также Поволжье, Ленинградская и Вологодская области. На азиатской территории температура превысит норму в Красноярском крае и Якутии.
Ранее синоптики сообщали, что этой зимой вовремя не сформировалась мощная область высокого давления, так называемый сибирский максимум. Эта зона держит теплый воздух, затем идет выхолаживание, а после этого холод распространяется от Сибири на Урал и Центральную Россию. Но поскольку сейчас этой зоны нет, циклоны свободно движутся через Урал и несут с собой атлантическое тепло.
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Красноярский крайЯкутияРоман ВильфандГидрометцентрЛенинградская областьРоссияВологодская областьОбщество
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