В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребенка и швырнула его в дверной проем. Ребенок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января.