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2020-01-15T11:40+0300
https://ria.ru/20200115/1563433942.html
В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда
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РИА Новости

В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда

11:40 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Полуголая жительница Воронежа, которая выкинула десятимесячную дочь из купе поезда, ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Воронежской области.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребенка и швырнула его в дверной проем. Ребенок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января.
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В управлении МВД на транспорте по ЮФО позже рассказали, что 36-летняя жительница Воронежа ехала вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем и, будучи пьяной, бросила малышку на лестницу между этажами вагона. На следующей станции семья была снята с поезда и доставлена в полицию. Девочку на некоторое время поместили в местную больницу, а её старшую сестру - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Южное следственное управление на транспорте СК РФ объявило о доследственной проверке изложенной в соцсетях информации.
"В свою очередь сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района города Воронежа, поскольку указанная женщина, проживающая на территории данного района, ранее привлекалась к административной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина, в частности, привлекалась по статье о неисполнении родительских обязанностей.
"В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следствие.
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Следственный комитет РФВоронежПроисшествия
Популярные комментарии
Третьего дня сообщалось, что какой-то урод из Воронежа носился с ножом за пассажирами поезда, идущего в Крым. Теперь жительница Воронежа попалась на безобразном поведении, тоже в поезде (но уже из Крыма). Если так дальше пойдет, то надо будет прокладывать ж/д в обход Воронежа, а его жителей "с оглядкой" пускать в поезда. А по сути статьи, позор этой бабе (по-другому эту особь и не назовешь).
15 января, 12:08
MFMike Fauley
1671001
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