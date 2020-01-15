В СК рассказали о жительнице Воронежа, выбросившей дочь из купе поезда

ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Полуголая жительница Воронежа, которая выкинула десятимесячную дочь из купе поезда, ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за неисполнение родительских обязанностей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Воронежской области.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребенка и швырнула его в дверной проем. Ребенок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января.
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В управлении МВД на транспорте по ЮФО позже рассказали, что 36-летняя жительница Воронежа ехала вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем и, будучи пьяной, бросила малышку на лестницу между этажами вагона. На следующей станции семья была снята с поезда и доставлена в полицию. Девочку на некоторое время поместили в местную больницу, а её старшую сестру - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Южное следственное управление на транспорте СК РФ объявило о доследственной проверке изложенной в соцсетях информации.
"В свою очередь сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района города Воронежа, поскольку указанная женщина, проживающая на территории данного района, ранее привлекалась к административной ответственности", - говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина, в частности, привлекалась по статье о неисполнении родительских обязанностей.
"В рамках доследственной проверки следователями СК будет выполнен весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - информирует следствие.