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https://ria.ru/20200114/1563401991.html
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
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РИА Новости

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

14:35 14.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 янв - РИА Новости. Жительницу Воронежа сняли с поезда после того, как она вытащила свою 10-месячную дочь из купе и швырнула её на лестницу между этажами вагона, сообщает управление МВД на транспорте по ЮФО.
В соцсетях ранее появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребёнка и швырнула его в дверной проём. Ребёнок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Описываемый инцидент произошел в поезде "Симферополь – Москва" в ночь на пятницу, 10 января.
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По данным управления МВД на транспорте по ЮФО, от дежурной на станции Крымская в Краснодарском крае поступила информация, что к вагону поезда требуется наряд полиции.
"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что 36-летняя жительница Воронежа следовала в купейном вагоне вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла на руки свою младшую дочь, вынесла из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Уже на следующей станции, согласно акта начальника поезда, семья была снята с маршрута и доставлена в дежурную часть ЛОП на станции Крымская", - говорится в сообщении.
Отмечается, что малышка была помещена в местную больницу, а её старшая сестра - в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. После этого инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и её сожителем профилактическую беседу и составили в отношении матери административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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"В настоящее время дети находятся со своими законными представителями. Сотрудниками группы по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Крымская направлены сообщения в органы системы профилактики по месту жительства", - уточняет ведомство.
Транспортная компания "ГрандСервисЭкспресс" подтвердила РИА Новости инцидент в поезде сообщением "Симферополь – Москва" в ночь на пятницу, 10 января. "Работниками поездной бригады были предприняты все исчерпывающие меры, необходимые для обеспечения безопасности пассажиров. Нарушитель передан сотрудникам правоохранительных органов", - заявили в компании.
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Краснодарский крайВоронежПроисшествия
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