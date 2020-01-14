СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

КРАСНОДАР, 14 янв — РИА Новости. Следователи проверят сообщение СМИ о жительнице Следователи проверят сообщение СМИ о жительнице Воронежа , которая выкинула десятимесячную дочь из купе поезда, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.

"В Краснодаре проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку", — сообщает ведомство.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребенка и швырнула его в дверной проем. Ребенок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января.

В управлении МВД на транспорте по ЮФО позже пояснили, что 36-летняя жительница Воронежа ехала вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем и, будучи пьяной, бросила малышку на лестницу между этажами вагона. На следующей станции семья была снята с поезда и доставлена в полицию. Девочку на некоторое время поместили в местную больницу, а ее старшую сестру — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.