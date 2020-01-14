СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

"В Краснодаре проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации по факту причинения матерью телесных повреждений своему малолетнему ребенку", — сообщает ведомство.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что полуголая женщина выволокла из купе поезда малолетнего ребенка и швырнула его в дверной проем. Ребенок упал на пол и его подобрала девочка постарше. Инцидент произошел в поезде "Симферополь — Москва" в ночь на 10 января.
В управлении МВД на транспорте по ЮФО позже пояснили, что 36-летняя жительница Воронежа ехала вместе со своими семилетней и десятимесячной дочерьми, а также сожителем и, будучи пьяной, бросила малышку на лестницу между этажами вагона. На следующей станции семья была снята с поезда и доставлена в полицию. Девочку на некоторое время поместили в местную больницу, а ее старшую сестру — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с женщиной и ее сожителем беседу и составили в отношении матери административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, после чего вернули детей и направили сообщение об инциденте в органы системы профилактики по месту жительства семьи.
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