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В Петербурге суды вернулись к работе после эвакуации
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РИА Новости

В Петербурге суды вернулись к работе после эвакуации

11:14 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Районные суды в Санкт-Петербурге возвращаются к работе после эвакуации и проверки помещений из-за угроз о "минировании", сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В среду утром проводилась эвакуация Петродворцового, Куйбышевского, Октябрьского, Красногвардейского, Дзержинского, Василеостровского, Сестрорецкого, Ленинского и Колпинского районных судов.
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"Красногвардейский, Сестрорецкий, Октябрьский, Петродворцовый и Ленинский районные суды возвращаются к работе", - говорится в сообщении.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.
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