В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам

"Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы", — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.