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В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
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РИА Новости

В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам

11:11 15.01.2020 (обновлено: 11:37 15.01.2020)
38370
© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский радиостанции "Говорит Москва".

"Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы", — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.

Дивинский подчеркнул, что не защищает этот бизнес, а "просто говорит о справедливости".
Ранее Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. По его словам, их деятельность привела к тому, что часть россиян оказалась в трудном финансовом положении.
Банк
14 января, 09:28
Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Давно пора запретить микрозаймы под грабительские проценты.
15 января, 11:34
Вера Андреева
13421004
Браво, Вольфович! Голосовать буду за него только из-за этого!
15 января, 11:35
Антон Давыдов
66920557
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