В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Государство не должно вмешиваться в дела бизнеса, заявил первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский радиостанции "Говорит Москва".
"Кто-то у кого-то взял заем. Есть хозяин этих денег, но точно не государство. А государство предлагает ему взять и всем все простить, а он не готов, а он тоже эти деньги взял где-то для того, чтобы раздавать микрозаймы", — прокомментировал депутат предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями.
Дивинский подчеркнул, что не защищает этот бизнес, а "просто говорит о справедливости".
Ранее Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. По его словам, их деятельность привела к тому, что часть россиян оказалась в трудном финансовом положении.