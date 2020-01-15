Жириновский предложил списать кредитные долги россиян

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Об этом политик написал в Twitter.
По его мнению, их деятельность привела к тому, что часть россиян оказалась в трудном финансовом положении.
"Они загнали граждан в кабалу", — высказался Жириновский.
Руководитель ЛДПР уверен, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.
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"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", — заключил политик.
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