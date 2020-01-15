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2020-01-15T11:28+0300
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Жириновский предложил списать кредитные долги россиян
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РИА Новости

Жириновский предложил списать кредитные долги россиян

06:27 15.01.2020 (обновлено: 11:28 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал ликвидировать микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Об этом политик написал в Twitter.
По его мнению, их деятельность привела к тому, что часть россиян оказалась в трудном финансовом положении.

"Они загнали граждан в кабалу", — высказался Жириновский.

Руководитель ЛДПР уверен, что помимо этого требуется списать долги граждан перед ними по кредитам.
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"Нужно также списать все 40 миллиардов рублей долгов", — заключил политик.

Ранее национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года. В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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КредитыНациональное бюро кредитных историйЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияЭкономика
Популярные комментарии
И этого требует человек имеющий гражданство (ВНЖ) Испании? По нашему законодательству ему запрещено быть депутутом госдумы и членом Совета Федерации. Почему Прокуратура закрывает глаза на нарушения закона г. Жириновским?
15 января, 07:55
Виктор ф
1391491173
Пиарится.нельзя списывать.так все захотят ипотечники.бизнесмены и т.д
15 января, 06:52
РРРеалист России
134910080
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