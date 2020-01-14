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Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
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РИА Новости

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

09:28 14.01.2020 (обновлено: 12:24 14.01.2020)
97499
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанк
Банк
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банк. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом: в декабре доля одобренных заявок сократилась до 32,2 процента. При этом в 2018 году, по информации РБК, средний уровень составлял порядка 41 процента.
Знак процента на витрине
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Названы самые закредитованные российские регионы
В НБКИ считают, что такая ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов населения. Центробанк неоднократно указывал на рост рисков в сфере розничного кредитования, а также усиление закредитованности граждан.
Кроме того, с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций требуют рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше десяти тысяч рублей. По мнению экспертов, рост закредитованности привел к снижению качества клиентов, что повлияло на число отказов.
Как отмечает РБК, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку — в прошлом году он достиг 65,6 процента. Однако автокредиты стали выдавать меньше, их уровень упал до 43,5 процента.
С 1 января вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен превышать долг более чем в полтора раза.
Подобные меры распространяются на неустойки, а также платежи за услуги, которые кредитор оказывает заемщику по договору потребительского кредита.
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Национальное бюро кредитных историйЦентральный Банк РФРБК (медиагруппа)МоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Это говорит лишь о том, что у большинства народа банки уже изъяли все излишки денег через кредиты. Цель достигнута. Вопрос только зачем? Одно время деньги раздавали направо и налево на потребительские кредиты и вот "нащупали дно". А промышленность держат на голодном пайке за счет фактически запретительных % по кредитам( в США для промышленности 0 ставка, а для потребительских кредитов 3-4%). И как люди должны отдавать деньги, если в стране ничего не работает или теплится еле, еле. Значит цель была не в возврате денег, а в изъятии наличности у народа. ИМХО.
14 января, 10:15
Николай Редько
121103312
Повезло большинству))
14 января, 10:05
Сергей Пашкурлатов
65180105
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