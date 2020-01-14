Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Национальное бюро кредитных историй ( Национальное бюро кредитных историй ( НБКИ ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты. Заметное снижение, как отмечается, произошло перед Новым годом: в декабре доля одобренных заявок сократилась до 32,2 процента. При этом в 2018 году, по информации РБК, средний уровень составлял порядка 41 процента.

В НБКИ считают, что такая ситуация связана с осторожностью банков из-за действий ЦБ, а также из-за динамики доходов населения. Центробанк неоднократно указывал на рост рисков в сфере розничного кредитования, а также усиление закредитованности граждан.

Кроме того, с 1 октября от банков и микрофинансовых организаций требуют рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше десяти тысяч рублей. По мнению экспертов, рост закредитованности привел к снижению качества клиентов, что повлияло на число отказов.

Как отмечает РБК, самый высокий уровень одобрения у заявок на ипотеку — в прошлом году он достиг 65,6 процента. Однако автокредиты стали выдавать меньше, их уровень упал до 43,5 процента.

С 1 января вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребкредитам и займам. Максимальный размер процентов по ссудам на срок до года не должен превышать долг более чем в полтора раза.