Эксперт: в России скоро не останется банков, пользующихся Windows 7

"Если на рядовых пользователей прекращение технической поддержки Windows 7 практически не влияет, то для организаций это серьезный повод поменять операционную систему. Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей", - прокомментировал эксперт.

"Банк России прямо предписывает кредитным организациям обеспечивать высокий уровень IT-безопасности и проверяет соблюдение этих рекомендаций. Поэтому можно предположить, что банков, использующих Windows 7, скоро не останется. В течение года все обновят системы, исключением могут стать не очень технологичные госбанки", - добавил Поярков.