Эксперт: в России скоро не останется банков, пользующихся Windows 7

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Отмена техподдержки операционной системы (ОС) Windows 7 вынудит российские банки в течение 2020 года обновить свои системы, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Корпорация Microsoft с 14 января прекратила поддержку Windows 7 – операционная система будет по-прежнему работать, но для нее не будут выпускаться обновления, а это может повлечь угрозы кибербезопасности. Компания сосредоточится на развитии ОС Windows 10.
"Если на рядовых пользователей прекращение технической поддержки Windows 7 практически не влияет, то для организаций это серьезный повод поменять операционную систему. Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей", - прокомментировал эксперт.
"Банк России прямо предписывает кредитным организациям обеспечивать высокий уровень IT-безопасности и проверяет соблюдение этих рекомендаций. Поэтому можно предположить, что банков, использующих Windows 7, скоро не останется. В течение года все обновят системы, исключением могут стать не очень технологичные госбанки", - добавил Поярков.
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