Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами

В свою очередь, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году.
"Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей", — прокомментировал парламентарий.
Оба эксперта сходятся во мнении, что банкам следует оперативно перейти на Windows 10: работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа, а также нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
При этом в ряде банков подчеркнули, что необходимые обновления требуют временных и финансовых затрат.
Четырнадцатого января компания Microsoft завершила поддержку Windows 7 и сконцентрировалась на развитии Windows 10. Пользователи смогут продолжить работать на "семерке", но операционная система перестанет получать обновления.
Представители Microsoft аргументировали свое решение тем, что ОС уже более десяти лет, в течение которых появилось множество новых видов кибератак.
13 декабря 2019, 21:54Обновление Windows привело к бесконечной ошибке