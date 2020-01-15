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2020-01-15T10:38+0300
https://ria.ru/20200115/1563429588.html
Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами
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РИА Новости

Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами

10:12 15.01.2020 (обновлено: 10:38 15.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Офис Microsoft на Манхэттене. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин в разговоре с "Коммерсантом" заявил, что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности.
В свою очередь, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году.
"Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей", — прокомментировал парламентарий.
Оба эксперта сходятся во мнении, что банкам следует оперативно перейти на Windows 10: работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа, а также нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
Windows 7
4 января, 10:30
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При этом в ряде банков подчеркнули, что необходимые обновления требуют временных и финансовых затрат.
Четырнадцатого января компания Microsoft завершила поддержку Windows 7 и сконцентрировалась на развитии Windows 10. Пользователи смогут продолжить работать на "семерке", но операционная система перестанет получать обновления.
Представители Microsoft аргументировали свое решение тем, что ОС уже более десяти лет, в течение которых появилось множество новых видов кибератак.
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43799719220
Обсудить 99
БанкиWindowsWindows 10Microsoft CorporationWindows 7РоссияТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Я бы сказал,что проблемы у банков скорее возникнут от самого факта использования этой американской ОС. Да, нам с вами, бойцам диванного фронта, она удобна. А вот возможность США в секунду положить все компьютеры той же банковской системы, это как?
15 января, 10:51
Von Stirliz
96410011
А разве антивирус Касперского не решит проблему безопасности?
15 января, 10:57
Izolda Kvant
177660210
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