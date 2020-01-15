Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин в разговоре с "Коммерсантом" Архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин в разговоре с "Коммерсантом" заявил , что завершение поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 создаст банкам сложности.

В свою очередь, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков считает, что это вынудит кредитные организации обновить свои системы в 2020 году.

"Хакеры постоянно ищут новые уязвимости и организации со слабым уровнем защиты, поэтому использующие устаревший софт банки могут оказаться легкой добычей", — прокомментировал парламентарий.

Оба эксперта сходятся во мнении, что банкам следует оперативно перейти на Windows 10: работа без технической поддержки противоречит требованиям информационной безопасности в рамках профильного ГОСТа, а также нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

При этом в ряде банков подчеркнули, что необходимые обновления требуют временных и финансовых затрат.

Четырнадцатого января компания Microsoft завершила поддержку Windows 7 и сконцентрировалась на развитии Windows 10 . Пользователи смогут продолжить работать на "семерке", но операционная система перестанет получать обновления.