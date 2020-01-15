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В Госдуме назвали разочарование Эстонии в России нелепым
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РИА Новости

В Госдуме назвали разочарование Эстонии в России нелепым

09:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Разочарование президента Эстонии Керсти Кальюлайд в связи с тем, что Россия "не стала свободной страной", выглядит нелепо на фоне нарушения прав русскоязычного населения республики и давления на независимые СМИ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".
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"Разочарование, высказанное президентом Эстонии относительно якобы отсутствия свободы и демократии в России, звучит крайне странно и нелепо, особенно на фоне прямого нарушения прав русскоязычного населения прибалтийской республики и откровенного давления на независимые СМИ", - заявил Железняк.
Политик подчеркнул, что РФ неоднократно выступала в защиту русскоговорящих жителей Эстонии, к которым власти относятся как к людям второго сорта, фактически ущемляя в правах.
"Официальный Таллин наглядно продемонстрировал курс на ликвидацию русскоязычного образования и осенью прошлого года одобрил закрытие последней русской школы города Кейла. И как бы ни прикрывались власти республики идеей об "интеграции" эстонской молодежи, налицо сегрегация по языковому признаку и попытка лишить русскоговорящее население возможности обучать детей на родном языке", - отметил депутат.
По его словам, в Эстонии также ведется охота на российские независимые СМИ, в частности на Sputnik.
"Рассуждать о свободе и учить Россию демократии Эстонии, которая заражена русофобией, явно не пристало. Нам в свою очередь тоже очень жаль, что в стране, гордо являющейся членом Евросоюза, происходят грубейшие нарушения прав человека и попираются ценности, которыми так на словах дорожит европейское общество", - заявил Железняк.
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Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
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Угрозы в адрес журналистов Sputnik ЭстонияКерсти КальюлайдSputnikГосдума РФСергей ЖелезнякЭстонияРоссияВ мире
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