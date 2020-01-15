В Госдуме назвали разочарование Эстонии в России нелепым

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Разочарование президента Разочарование президента Эстонии Керсти Кальюлайд в связи с тем, что Россия "не стала свободной страной", выглядит нелепо на фоне нарушения прав русскоязычного населения республики и давления на независимые СМИ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".

"Разочарование, высказанное президентом Эстонии относительно якобы отсутствия свободы и демократии в России, звучит крайне странно и нелепо, особенно на фоне прямого нарушения прав русскоязычного населения прибалтийской республики и откровенного давления на независимые СМИ", - заявил Железняк.

Политик подчеркнул, что РФ неоднократно выступала в защиту русскоговорящих жителей Эстонии, к которым власти относятся как к людям второго сорта, фактически ущемляя в правах.

"Официальный Таллин наглядно продемонстрировал курс на ликвидацию русскоязычного образования и осенью прошлого года одобрил закрытие последней русской школы города Кейла. И как бы ни прикрывались власти республики идеей об "интеграции" эстонской молодежи, налицо сегрегация по языковому признаку и попытка лишить русскоговорящее население возможности обучать детей на родном языке", - отметил депутат.

По его словам, в Эстонии также ведется охота на российские независимые СМИ, в частности на Sputnik.

"Рассуждать о свободе и учить Россию демократии Эстонии, которая заражена русофобией, явно не пристало. Нам в свою очередь тоже очень жаль, что в стране, гордо являющейся членом Евросоюза, происходят грубейшие нарушения прав человека и попираются ценности, которыми так на словах дорожит европейское общество", - заявил Железняк.

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