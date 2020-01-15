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2020-01-15T06:30+0300
https://ria.ru/20200115/1563425139.html
Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России
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РИА Новости

Немецкое СМИ объяснило, почему миру не обойтись без России

06:03 15.01.2020 (обновлено: 06:30 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Der Tagesspiegel Мальте Лемминг заявил, что факт поездки канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она провела переговоры с президентом Владимиром Путиным, демонстрирует, что миру не обойтись без России.
В Кремле лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений в политике, экономике и культурно-гуманитарной сфере, а также актуальные темы международной повестки.
Лемминг подчеркивает, что в ходе встречи обе стороны подтвердили свою приверженность ядерной сделке с Ираном и завершению строительства газопровода "Северный поток — 2". Он также оценил поддержку российским лидером инициативы правительства Германии созвать в Берлине международную конференцию под эгидой ООН по урегулированию конфликта в Ливии.
По мнению автора статьи, мировые политики не имеют права отрицать успехи других стран. Он отмечает, что Россия играет ключевую роль на Ближнем Востоке, сирийский президент Башар Асад при поддержке Путина консолидировал свою власть, а потребности Германии в энергоносителях скоро будут покрыты за счет "Северного потока — 2".
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Автор заключил, что Германия не должна бояться, что кому-то (в том числе и в рядах ЕС) действия страны не понравятся.
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Популярные комментарии
Кто бы что ни говорил - если бы не Россия, весь мир сейчас бы зиговал, и судя по всему - не без удовольствия и без сожаления.
15 января, 08:27
vvvdok
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