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Названы самые фотографируемые улицы российских городов
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РИА Новости

Названы самые фотографируемые улицы российских городов

05:31 15.01.2020 (обновлено: 08:41 15.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКрасная площадь перед Новым годом
Красная площадь перед Новым годом
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Красная площадь перед Новым годом. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москвичи в новогодние каникулы чаще всего фотографировали Красную площадь и район Проспекта мира, где сосредоточены ВДНХ, Сокольники и Останкино, а жители Санкт-Петербурга - Невский проспект и Дворцовую Набережную, показало исследование Облако Mail.ru.
В ходе исследования самые фотографируемые улицы на каникулах были определены в 15 городах России.
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Назван самый фотографируемый город России
В Волгограде ими стали проспект Ленина и Университетский проспект, а в Воронеже - улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина. Лидерами в Екатеринбурге стали проспект Ленина и улица Малышева. Самыми популярными в Казани оказались улицы Юлиуса Фучика и Баумана, в Красноярске - улица 9 Мая и проспект имени газеты Красноярский Рабочий.
Среди популярных улиц Нижнего Новгорода оказались Большая Покровская улица и проспект Гагарина, а жители Новосибирска фотографировались на Красном проспекте и улице Максима Горького. В топ омских локаций вошли Омская улица и бульвар Архитекторов, в Перми самыми "фотогеничными" стали Хабаровская улица и улица Клары Цеткин.
Жители Ростова-на-Дону снимали проспекты Королёва и Михаила Нагибина, а жители Самары - бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе. Среди уфимских улиц самыми фотографируемыми оказались улица Рабкоров и проспект Октября, среди челябинских - улица Кирова и Комсомольский проспект.
Исследование проводилось с 30 декабря 2019 по 8 января 2020 года. В его ходе были проанализированы около 13 миллионов фотографий 15 городов России.
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Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
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ТуризмНижний НовгородМоскваУфаНовосибирскСамараВолгоградОмскЕкатеринбургРостов-на-ДонуПермьКрасноярскСанкт-ПетербургКазаньОбщество
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