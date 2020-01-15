Названы самые фотографируемые улицы российских городов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москвичи в новогодние каникулы чаще всего фотографировали Красную площадь и район Проспекта мира, где сосредоточены ВДНХ, Сокольники и Останкино, а жители Санкт-Петербурга - Невский проспект и Дворцовую Набережную, показало исследование Облако Mail.ru

В ходе исследования самые фотографируемые улицы на каникулах были определены в 15 городах России.

В Волгограде ими стали проспект Ленина и Университетский проспект, а в Воронеже - улица Адмирала Чурсина и площадь Ленина. Лидерами в Екатеринбурге стали проспект Ленина и улица Малышева. Самыми популярными в Казани оказались улицы Юлиуса Фучика и Баумана, в Красноярске - улица 9 Мая и проспект имени газеты Красноярский Рабочий.

Среди популярных улиц Нижнего Новгорода оказались Большая Покровская улица и проспект Гагарина, а жители Новосибирска фотографировались на Красном проспекте и улице Максима Горького. В топ омских локаций вошли Омская улица и бульвар Архитекторов, в Перми самыми "фотогеничными" стали Хабаровская улица и улица Клары Цеткин.

Жители Ростова-на-Дону снимали проспекты Королёва и Михаила Нагибина, а жители Самары - бульвар Ивана Финютина и Московское шоссе. Среди уфимских улиц самыми фотографируемыми оказались улица Рабкоров и проспект Октября, среди челябинских - улица Кирова и Комсомольский проспект.