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Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
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РИА Новости

Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров

05:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
"Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответствующе вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами", - написал премьер в Telegram.
Гончарук добавил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого, они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления.
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности. Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет ранее заявил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
Здание Минэкономразвития России
10 июля 2019, 13:01
Минэкономразвития усилит контроль за KPI в госкомпаниях
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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