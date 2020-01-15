Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров

"Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответствующе вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты их работы. Именно поэтому мы внедряем ключевые показатели эффективности, по которым будут оцениваться результаты работы чиновников с соответствующими выводами", - написал премьер в Telegram.

Гончарук добавил, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением, кроме этого, они должны всегда помнить о неотвратимости наказания за должностные злоупотребления.

Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности. Министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет ранее заявил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.