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2020-01-15T01:22+0300
https://ria.ru/20200115/1563423579.html
Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти
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РИА Новости

Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти

01:22 15.01.2020
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© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoГомельская нефтеперекачивающая станция
Гомельская нефтеперекачивающая станция
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что экономически обоснованной альтернативы российской нефти для Белоруссии не существует. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".
Ранее вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой заявил, что Минск отправил коммерческие предложения Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану по поводу поставок нефти взамен российской.

"Как ни крути, это будет российская нефть, только белорусы переплатят за перегрузку в портах и транспортировку через другие страны", – отметил Юшков.

По мнению эксперта, Минск использует поиск альтернативных поставов нефти с целью оказать давление на российскую сторону.

"Поиск альтернативы делается исключительно для того, чтобы надавить на Россию, как это было в начале 2010-х годов, когда белорусы покупали венесуэльскую нефть, и в итоге это обошлось им на несколько миллиардов дороже, чем те же объемы, которые можно было купить у России", – подчеркнул он.

Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
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По его словам, страна может начать получать через Польшу нефть из Саудовской Аравии или США в режиме реверса по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контакты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
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