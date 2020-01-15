Эксперт заявил о попытке Минска "надавить" на Россию из-за нефти

"Поиск альтернативы делается исключительно для того, чтобы надавить на Россию, как это было в начале 2010-х годов, когда белорусы покупали венесуэльскую нефть, и в итоге это обошлось им на несколько миллиардов дороже, чем те же объемы, которые можно было купить у России", – подчеркнул он.