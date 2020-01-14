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2020-01-14T17:44+0300
https://ria.ru/20200114/1563402974.html
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
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РИА Новости

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

15:00 14.01.2020 (обновлено: 17:44 14.01.2020)
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© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции в Белоруссии
Рабочие на насосной станции в Белоруссии
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции в Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 14 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", — цитирует чиновника Sputnik Беларусь.

Он отметил, что рассматриваются все возможные страны: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.
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Крутой подчеркнул, что проблема заключается в премии к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме.
"В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", — подчеркнул Крутой.
Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.
Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Источник РИА Новости сообщал, что Москва и Минск не могут согласовать контакты из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену. Собеседник агентства отмечал, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при годовом объеме в 24 миллиона тонн.
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Александр ЛукашенкоМоскваМинскБелоруссияРоссияЭкономика
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14 января, 16:48
для души и дела
713244352
Ищут пожарные, ищет милиция, ищет сенат белорусской провинции. Ищут, бедняги, не могут найти баррель дешевле семидесяти.
14 января, 16:41
Axel Low
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