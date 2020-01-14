В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

МИНСК, 14 янв — РИА Новости. Первый вице-премьер правительства Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", — цитирует чиновника Sputnik Беларусь .

Он отметил, что рассматриваются все возможные страны: Украина, Польша, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан.

Крутой подчеркнул, что проблема заключается в премии к рыночной цене, которую Минск не хочет платить российским нефтяным компаниям в прежнем объеме.

"В условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", — подчеркнул Крутой.

Сейчас Белоруссия покупает только российскую нефть. На фоне нефтегазовых споров президент республики Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок.

Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".