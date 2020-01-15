Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона "Сватов"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год. Об этом актер Федор Добронравов рассказал в интервью изданию teleprogramma.pro.
В очередном сезоне украинско-российского сериала появятся новые актеры. Речь идет о сценах с молодыми Иваном и Валентиной Будько. Их сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак. Также в новых сериях можно будет увидеть Валентину Будько в детстве. Эту роль возьмет на себя юная украинская актриса Мария Тарасова.
Добронравов приводит слова сына Виктора, который рассказал, что съемки прошли хорошо, режиссер остался доволен.
"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было, – признался Добронравов.
Ранее стало известно, что в седьмом сезоне "Сватов" появится неожиданный персонаж, которого ранее не было в проекте. Им станет Палыч – директор сельского клуба. Его сыграет Михаил Трухин, который известен по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".
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