СМИ: в новом сезоне "Сватов" появится неожиданный персонаж

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стало известно, что в седьмом сезоне комедийного сериала "Сваты" появится неожиданный персонаж, которого ранее не было в проекте, . Стало известно, что в седьмом сезоне комедийного сериала "Сваты" появится неожиданный персонаж, которого ранее не было в проекте, сообщает портал 53news.ru.

По словам издания, им станет Палыч — директор сельского клуба. Его сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".

Предположительно, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой (Анна Кошмал), которая выходит замуж за иностранца Джека (Андрей Бирин).

В конце октября Федор Добронравов заявил , что "Сваты-7" будут снимать в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому "совсем скоро все будет готово".

Сериал выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.