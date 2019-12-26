Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-26T12:55+0300
https://ria.ru/20191226/1562874904.html
СМИ: в новом сезоне "Сватов" появится неожиданный персонаж
https://cdn21.img.ria.ru/images/30985/56/309855637_0:104:2835:1698_1036x0_80_0_0_7a7a8558470250cabacb7d75b61f6f57.jpg
РИА Новости

СМИ: в новом сезоне "Сватов" появится неожиданный персонаж

12:53 26.12.2019 (обновлено: 12:55 26.12.2019)
7119
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Трухин
Актер Михаил Трухин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стало известно, что в седьмом сезоне комедийного сериала "Сваты" появится неожиданный персонаж, которого ранее не было в проекте, сообщает портал 53news.ru.
По словам издания, им станет Палыч — директор сельского клуба. Его сыграет Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы".
Предположительно, Палыч будет задействован в эпизоде, связанном со свадьбой Жени Ковалевой (Анна Кошмал), которая выходит замуж за иностранца Джека (Андрей Бирин).
В конце октября Федор Добронравов заявил, что "Сваты-7" будут снимать в январе-феврале 2020 года, а летом — остальные кадры, поэтому "совсем скоро все будет готово".
Сериал выходил с 2008 года и завершился в 2013 году.
Ожидается, что в седьмом сезоне, сюжет охватит период в пять лет, а в одной из серий главные герои попадут в Россию XIX века.
Кадр из сериала Сваты
10 октября, 11:56Культура
Актер из сериала "Сваты" решил покинуть проект из-за постоянных насмешек
902004
КультураМихаил ТрухинКино и сериалыНовости культурыФедор Добронравов
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Песков заявил о наличии средств для завершения "Северного потока — 2"
Обиделся на пиццу: украинский политолог сбежал из студии России 1
Украинский политолог сбежал из студии "России 1"
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Глава "Транснефти" ответил на угрозу Лукашенко "забрать" две трубы
Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова
Голикова объяснила, почему 31 декабря не сделали выходным
Художественный руководитель московского театра Современник, режиссёр-постановщик Галина Волчек
Умерла Галина Волчек
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов выступает на митинге-концерте на проспекте Сахарова в Москве в честь Дня государственного флага РФ
Пилот севшего в поле A321 рассказал, как изменилась его жизнь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Выдача регистрационных знаков транспортных средств
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Элина Валиева
Педагог усомнился в версии гибели российской пианистки в Венгрии
Президент РФ Владимир Путин
Путин уволил пять генералов МВД, МЧС и СК
Сотрудник полиции Салават Галиев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Экс-полицейских осудили за изнасилование дознавательницы в Уфе
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
Газовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над идеей пересадить чиновников на такси
Зарядка смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке гаджетов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год
03:16Космонавт сможет слетать на Марс только раз в жизни, заявил ученый
03:11Нарколог рассказал об опасности приема таблеток после застолья
03:00В Приморье спасли от собак бродившего по дачам гималайского медвежонка
02:55В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:53В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома
02:32Разгонный блок со спутниками "Гонец-М" отделился от ракеты-носителя
02:23C космодрома "Плесецка" запустили спутники связи "Гонец-М"
02:22В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала "ближе"
02:11Росстат ожидает роста продолжительности жизни в России
02:05Кадыров присоединился к новогодней акции "Елка желаний"
01:55Катар выпустил закон о противодействии терроризму
01:44Оппозиция Черногории пригрозила сорвать принятие закона о церквях
01:43Эксперт рассказал, как проверить состояние аккумулятора автомобиля
01:40Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера "Ликуда"
01:30Росстат сделал прогноз об убыли населения на 16 лет
01:30В Алабаме три чирлидерши погибли в ДТП
01:27Не стало нашей мамы. Прощальное слово "Современника"
01:19Наводнение в Колумбии унесло жизни семи человек
01:15Нетаньяху победил на внутренних выборах на пост лидера партии "Ликуд"
Лента новостейМолния