Появилась информация о новом юном герое сериала "Сваты"

По данным издания, в "Сватах" будут показы сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.

Кроме того, издание сообщает, что в новых сериях можно будет увидеть и Валентину Будько в детстве. Эту роль возьмет на себя юная украинская актриса Мария Тарасова.