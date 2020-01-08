Появилась информация о новом юном герое сериала "Сваты"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В новом сезоне украинско-российского сериала "Сваты" появится новый детский персонаж, сообщает 53news.
По данным издания, в "Сватах" будут показы сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак.
Кроме того, издание сообщает, что в новых сериях можно будет увидеть и Валентину Будько в детстве. Эту роль возьмет на себя юная украинская актриса Мария Тарасова.
Также в сериале появится новый герой ‒ директор сельского клуба Палыч, роль которого исполнит российский актер Михаил Трухин.
26 декабря 2019, 12:53КультураСМИ: в новом сезоне "Сватов" появится неожиданный персонаж