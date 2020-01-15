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Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
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РИА Новости

Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина

00:00 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "Времени на раскачку нет", — обратился в прошлом году к Федеральному Собранию Владимир Путин. И сразу же после праздников решил огласить очередное послание. Впервые такое мероприятие пройдет в середине января. Но это далеко не единственная интрига предстоящей речи.

Манеж, полдень

Место — Центральный выставочный зал "Манеж", участники — парламентарии, министры и почти девятьсот журналистов. Смысл происходящего — глава государства исполняет свою конституционную обязанность и обозначает направления развития страны. В прошлый раз Владимир Путин выступал с посланием 20 февраля в Гостином дворе. Главное, чем запомнилась та речь, — вниманием к социальным проблемам: "сбережение народа", поддержка семьи, борьба с бедностью. Большая часть выступления была посвящена повышению благосостояния граждан. И, пожалуй, никогда еще в президентских посланиях так критично не звучала тема экологии. Свалки, города, страдающие от старых предприятий, нежелание крупного бизнеса выполнять экологические нормы — всему было уделено внимание.
В международной повестке одним из самых острых вопросов российский лидер назвал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Путин предостерег Соединенные Штаты от принятия решений, угрожающих суверенитету и безопасности России.
В 2018-м году все было несколько иначе. Тогда послание стало рекордным по продолжительности — в первой части своего двухчасового выступления глава государства говорил о стратегических задачах развития страны, а затем подробно рассказал о новейших вооружениях, способных обеспечить российский суверенитет. В их числе Владимир Путин назвал межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатые ракеты с ядерной энергоустановкой и другие последние разработки отечественного ВПК.

Поручения и работа правительства

Некоторое время назад Путин отмечал, что в работе над посланием он уделяет особое внимание вопросу повышения благосостояния граждан страны: "Есть варианты, но окончательно решения не приняты". "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", — подчеркнул президент.
Этой же темы в качестве магистральной ожидают и парламентарии. Кроме того, в нижней палате находится на рассмотрении большой пакет законопроектов, направленных на поощрение инвестиционного климата, — по этому поводу, уверены депутаты, Путин тоже обязательно выскажется.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава правительства России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
В различных интервью парламентарии подчеркивали, что ожидают от президента оценки работы правительства. В первую очередь это касается действий, обеспечивающих рост реальных доходов. По мнению главы думской фракции партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, у кабмина нет "адекватной реакции" на снижение доходов многих семей. Фракция не согласна с правительством в том, что только сдерживание инфляции является двигателем экономического роста. Другой важнейший вопрос, по мнению Миронова, — состояние здравоохранения.
Парламентарий подчеркнул, что оптимизация, на его взгляд, завела медицину в тупик: реальная доступность качественной и своевременной помощи ухудшилась. "Неправильно, что финансисты, а не врачи фактически управляют сегодня нашими больницами", — дал оценку депутат.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в общении с журналистами заявил, что рассчитывает услышать в послании главы государства "точную оценку происходящего". "Надо думать, это очень ответственное послание. Прежде всего требуется кардинальное обновление финансово-экономического блока (правительства. — Прим. ред.)", — выразил уверенность Зюганов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента после оглашения послания намерена оперативно принять план по его реализации, и напомнила, что задачи, поставленные президентом год назад, Совет Федерации выполнил практически в полном объеме, кроме трех пунктов, которые "пролонгированы в силу того, что требуют более длительного времени".
В Госдуме, в свою очередь, отчитались, что исполнили намеченное предыдущим посланием на 81 процент. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что три инициативы, направленные на реализацию поручений президента, находятся на стадии предварительного рассмотрения, а по шести пунктам Дума ждет законопроектов от правительства.

Правосудие, здравоохранение и нравственность

Правозащитники, опрошенные РИА Новости, ожидают, что поручения президента Совету по правам человека (СПЧ) коснутся развития институтов гражданского общества, совершенствования правосудия — здесь и расширение полномочий присяжных, и введение института следственного судьи, и усиление роли экспертизы со стороны обвиняемых.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 10 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 10 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 10 декабря 2019
"Второй момент, я думаю, — будут поручения по защите прав крымчан, в частности тех граждан, которые подвергаются преследованиям при пересечении границы с Украиной", — считает член Совета Александр Брод. Помимо этого, полагает Брод, может быть затронута тема несогласованных акций летом 2019 года в Москве.
Замглавы СПЧ Ирина Киркора считает, что не останутся в стороне проблемы здравоохранения. "Ситуация здесь серьезнейшая, мы в Совете постоянно получаем обращения, связанные с обеспечением граждан лекарствами, сложностями при их получении, доступностью жизненно важных препаратов в отдаленных регионах", — уточнила правозащитница. "Другая тема — реформирование системы органов опеки и попечительства", — добавила замглавы СПЧ.
Церковь надеется, что послание будет пронизано заботой о человеке. "Речь идет и о здравоохранении, и об образовании, и о нравственности", — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, также приглашенный в Манеж. Он отметил, что эти проблемы волнуют РПЦ в неменьшей степени, чем власть.
"Некоторые думают, что Церковь заинтересована исключительно в предоставлении ритуальных услуг, но это совсем не так, — отметил митрополит. — Церковь озабочена тем, чтобы люди жили полноценной и полнокровной жизнью, чтобы они были счастливы, чтобы их духовное благосостояние соединялось, по возможности, и с материальным благополучием".
При этом архиерей указал на то, что у Церкви имеются средства и возможности помогать людям в духовном плане, основная же забота об их материальном благосостоянии возложена на государство, и приоритетную значимость тут имеют вопросы медицинского обеспечения и качественного образования.

Изменения в Конституции

Однако, по мнению многих комментаторов, главная интрига — изменения в Основном законе страны. На пресс-конференции 19 декабря Путин впервые заявил, что именно можно было бы поменять в Конституции, — речь шла об ограничении полномочий главы государства лишь двумя сроками, без слова "подряд".
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Росии Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Росии Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
"Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но что можно было бы сделать, <...> отменить оговорку "подряд", — заявил Путин.
Эта оговорка некоторых политологов, общественных деятелей смущает, заметил президент, поэтому можно было бы ее убрать. Заявление главы государства вызвало дискуссию среди парламентариев. Например, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможность отмены оговорки про два срока "подряд" важнейшим концептуальным изменением. А председатель Госдумы допустил возможность точечной корректировки Конституции для обеспечения связи между уровнями власти.

Ситуация в мире

Традиционно глава государства выскажет мнение и по международной повестке: обострение на Ближнем Востоке, отношения между США и Китаем, санкционная политика США и Запада в целом против России, политический кризис на Украине.
По мнению первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Николая Панкова, Путин заявит о необходимости поддерживать сотрудничество между государствами, "чтобы сохранить мир и решать все в рамках переговорного процесса, состязательности технологий, развития экономик, а не путем военного обострения".
Противостояние США и Ирана станет основной внешнеполитической темой послания, уверена член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. По ее словам, сегодня мир "балансирует на грани крупномасштабного вооруженного конфликта", который может затронуть Россию, поэтому здесь невозможно остаться "вне игры".
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
"Визит президента России в Сирию найдет отражение в послании Федеральному Собранию. Полагаем, что будет обозначена необходимость завершения контртеррористической операции в Идлибе, важность развития отношений в формате Россия — Турция — Иран, а также восстановления религиозной стабильности в арабском мире", — заявил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Значительной частью внешнеполитической повестки послания, вероятно, станет и подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На праздновании юбилея ожидается широкое международное представительство.
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МанежВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСергей ГавриловВячеслав ВолодинВладимир ПутинВладимир ЖириновскийМоскваСирияСША
Популярные комментарии
Толку то от его выступлений, простите.
15 января, 00:43
AMAlex Milanov
3000206
Нам надо, мы должны, нам предстоит, мы будем и дальше, кругом враги, времени на раскачку нет..., а воз и ныне там.
15 января, 00:43
Агент Госдепа
2520007
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