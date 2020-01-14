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2020-01-14T23:53+0300
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Зеленский поручил разработать концепцию мемориала украинским героям
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РИА Новости

Зеленский поручил разработать концепцию мемориала украинским героям

23:52 14.01.2020 (обновлено: 23:53 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров создать оргкомитет по подготовке и созданию мемориала героям Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, монумент будет посвящен защитникам на Донбассе и украинским борцам за независимость в ХХ веке для сохранения национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.
Мемориал планируется создать "с целью увековечения памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины".
Указ включает создание оргкомитета, подготовку проекта мемориала, проведение архитектурного конкурса.
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