Зеленский поручил разработать концепцию мемориала украинским героям

КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров создать оргкомитет по подготовке и созданию мемориала героям Украины, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно указу, монумент будет посвящен защитникам на Донбассе и украинским борцам за независимость в ХХ веке для сохранения национальной памяти для следующих поколений о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.
Мемориал планируется создать "с целью увековечения памяти о воинах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины".
Указ включает создание оргкомитета, подготовку проекта мемориала, проведение архитектурного конкурса.
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