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Жительницу Ленинградской области заподозрили в убийстве экс-супруга
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РИА Новости

Жительницу Ленинградской области заподозрили в убийстве экс-супруга

17:48 14.01.2020 (обновлено: 17:49 14.01.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Жительница Гатчины подозревается в том, что задушила мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался пробраться к ней с детьми в квартиру, сообщает пресс-служба управления СК по Ленинградской области.
По данным региональных СМИ, женщина задушила бывшего супруга, когда тот после отказа в интимной близости попытался изнасиловать их общую 16-летнюю дочь.
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"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января в квартире жилого дома на одной из улиц города Гатчина, по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В совершении данного преступления подозревается 36-летняя женщина", - сказано в сообщении СК.
По данным пресс-службы, в ночь на 14 января нетрезвый мужчина через балконную дверь проник в квартиру своей сожительницы с детьми. "В ходе выяснения отношений подозреваемая задушила мужчину. В настоящее время следствием проверяется версия подозреваемой о совершении противоправных действий в отношении нее и ее 16-летней дочери со стороны мужчины", - отмечается в сообщении.
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