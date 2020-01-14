Жительницу Ленинградской области заподозрили в убийстве экс-супруга

По данным региональных СМИ, женщина задушила бывшего супруга, когда тот после отказа в интимной близости попытался изнасиловать их общую 16-летнюю дочь.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летнего мужчины, тело которого с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января в квартире жилого дома на одной из улиц города Гатчина, по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). В совершении данного преступления подозревается 36-летняя женщина", - сказано в сообщении СК.

По данным пресс-службы, в ночь на 14 января нетрезвый мужчина через балконную дверь проник в квартиру своей сожительницы с детьми. "В ходе выяснения отношений подозреваемая задушила мужчину. В настоящее время следствием проверяется версия подозреваемой о совершении противоправных действий в отношении нее и ее 16-летней дочери со стороны мужчины", - отмечается в сообщении.