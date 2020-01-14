Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T17:38+0300
https://ria.ru/20200114/1563412456.html
Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным
https://cdn25.img.ria.ru/images/151295/22/1512952220_0:96:3078:1827_1036x0_80_0_0_81e9420aaa7af972cda90e0c27cac7a0.jpg
РИА Новости

Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным

17:38 14.01.2020
909
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПациент в палате психиатрического учреждения
Пациент в палате психиатрического учреждения
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пациент в палате психиатрического учреждения. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, который сообщил ложную информацию о пропаже двух детей в Ростове-на-Дону, неоднократно проходил лечение в психиатрическом учреждении, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ.
По информации ведомства, 12 января на телефон 112 поступила заявка о возможной пропаже двоих детей 14 и 4 лет в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону. Была организована проверка, по результатам которой у полиции "появились основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности".
Стоп-кадр видео покушения на пенсионерку в Москве
13 ноября 2018, 15:36
Жестоко избивший пенсионерку-кошатницу в Москве оказался психбольным
Как сообщил представитель областного главка МВД, правоохранители установили мужчину, который сообщил о пропаже несовершеннолетних.
"Мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии и дети у него не пропадали. Было установлено, что ранее он неоднократно проходил лечение в психиатрическом учреждении", - сказал представитель главка, добавив, что для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам.
012440
Обсудить 0
МВД РФРостов-на-ДонуПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье умер младенец, рожденный суррогатной матерью
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
По американской базе в Ираке нанесли ракетный удар
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Ленинградской области заподозрили в убийстве экс-супруга
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Страница социальной сети Вконтакте
Во "ВКонтакте" произошел масштабный сбой
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
Ребенок в больнице
В Кизляре число попавших в больницу с отравлением превысило 30 человек
Алексей Цыденов
Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП
РЖД
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе
Полицейский на железнодорожном вокзале
На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию
Раковая клетка 3D
Онколог назвала симптомы рака поджелудочной железы
Театральная площадь в Мюнхене
В Германии начался суд по делу о краже у россиянки 4,62 миллионов евро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
05:17В Перу освобождены задержанные за причинение ущерба Мачу-Пикчу туристы
05:09Алехандро Джамматтеи вступил в должность президента Гватемалы
05:06В МЧС рассказали, как избежать травм при сильном гололеде
04:59В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
04:50Эксперт рассказал о росте нелегального рынка сигарет в России
04:41В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
04:36Новый президент Гватемалы сохранит посольство страны в Иерусалиме
04:31Минобрнауки хочет пересмотреть механизм обучения иностранцев
04:26Суд в Перу запретил бывшей первой леди покидать страну
04:07Ребёнку с Камчатки, которого истязал дядя-опекун, нашли новую семью
04:06Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
03:59Рэпер Akon объявил, что построит собственный город в Сенегале
03:56Отец Меган Маркл готов дать показания против нее в суде, сообщает СМИ
03:50В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
03:45Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала Китая
03:37СМИ: Армия Судана взяла под контроль ситуацию в Хартуме
03:35В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима
03:32СМИ: США сократят помощь Ираку в случае требования вывода войск
03:30Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ
Лента новостейМолния