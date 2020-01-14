Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным

"Мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии и дети у него не пропадали. Было установлено, что ранее он неоднократно проходил лечение в психиатрическом учреждении", - сказал представитель главка, добавив, что для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам.