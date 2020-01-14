Солгавший о пропаже детей в Ростове-на-Дону отец оказался психбольным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Мужчина, который сообщил ложную информацию о пропаже двух детей в Ростове-на-Дону, неоднократно проходил лечение в психиатрическом учреждении, сообщил РИА Новости представитель областного ГУМВД РФ.
По информации ведомства, 12 января на телефон 112 поступила заявка о возможной пропаже двоих детей 14 и 4 лет в районе Соловьиной рощи в Ростове-на-Дону. Была организована проверка, по результатам которой у полиции "появились основания полагать, что заявленная информация не соответствует действительности".
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Как сообщил представитель областного главка МВД, правоохранители установили мужчину, который сообщил о пропаже несовершеннолетних.
"Мужчина пояснил, что звонил в нетрезвом состоянии и дети у него не пропадали. Было установлено, что ранее он неоднократно проходил лечение в психиатрическом учреждении", - сказал представитель главка, добавив, что для принятия дальнейшего решения он будет передан врачам.