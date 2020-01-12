Полиция ищет двух детей, пропавших в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские организовали розыск двух несовершеннолетних, пропавших в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
"В полицию поступило сообщение с просьбой принятия мер розыска двух несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка", - сказал он.
По информации Telegram-канала Baza, обратившийся в полицию сообщил, что его 14-летняя сестра и четырехлетний брат ушли на прогулку в местный парк "Соловьиная роща" два дня назад и до сих пор не вернулись.
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