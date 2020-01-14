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В Госдуме назвали идею ограничения срока содержания в СИЗО гуманной
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РИА Новости

В Госдуме назвали идею ограничения срока содержания в СИЗО гуманной

17:38 14.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Регламентация содержания в следственном изоляторе - мера необходимая и актуальная для России, наводить порядок в этой сфере необходимо, а сама концепция предложения может найти поддержку в Госдуме, считает первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы совместно с прокурорами планируют ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия.
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"Мое мнение: я двумя руками поддерживаю. Предвосхищать решение Думы или комитета профильного было бы, наверно, неосмотрительно, потому что надо содержательную часть посмотреть, это раз, какие сроки коллегами предлагается установить и так далее. Сама идея, концепция очень актуальная, это действительно гуманизация в истинном смысле слова", - заявил депутат РИА Новости.
По словам парламентария, многие моменты в части разрешения этого вопроса будут зависеть от позиции государственно-правового управления президента РФ, а также мнения Верховного суда.
"Если брать в целом ситуацию, то она, можно сказать, откровенно плачевная. Та картина, о которой говорит Матвиенко, действительно плачевна, потому что у нас зачастую люди проводят в следственных изоляторах время больше, чем они могли провести в местах заключения. Обвинительный уклон в решении судов объясняется тем, что человек уже, отсидев фактически срок, признать его невиновным, вернуть дело, - на это современное судебное сообщество, к сожалению, не очень расположено", - добавил он.
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Лысаков подчеркнул, что жесткая регламентация содержания в следственном изоляторе - мера крайне необходимая для России. Такие изменения - действительная гуманизация уголовно-процессуального законодательства, добавил он.
"Я лично приветствую инициативу коллег, если она поступит, раз Валентина Ивановна озвучила, что они будут готовить такое предложение, надеюсь, что наш комитет поддержит. Но многое будет зависеть от позиции всех заинтересованных структур. Идея абсолютно правильная, наводить порядок в этой сфере необходимо, потому что мы говорим о людях, чья вина зачастую еще не доказана судом", - резюмировал парламентарий.
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Валентина МатвиенкоВячеслав ЛысаковСовет Федерации РФГосдума РФРоссияОбщество
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