В Госдуме назвали идею ограничения срока содержания в СИЗО гуманной

"Если брать в целом ситуацию, то она, можно сказать, откровенно плачевная. Та картина, о которой говорит Матвиенко, действительно плачевна, потому что у нас зачастую люди проводят в следственных изоляторах время больше, чем они могли провести в местах заключения. Обвинительный уклон в решении судов объясняется тем, что человек уже, отсидев фактически срок, признать его невиновным, вернуть дело, - на это современное судебное сообщество, к сожалению, не очень расположено", - добавил он.