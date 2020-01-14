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Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО
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РИА Новости

Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

12:47 14.01.2020 (обновлено: 14:15 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями — для Совета Федерации это приоритет — продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. <...> Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия. И целый ряд других", — сказала Матвиенко на заседании в Генпрокуратуре.
Следственный изолятор
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В декабре генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что в России готовится новая редакция закона о работе органов прокуратуры.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияОбщество
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