Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Совет Федерации намерен ограничить максимальный срок заключения в СИЗО на время предварительного следствия, сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями — для Совета Федерации это приоритет — продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. <...> Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия. И целый ряд других", — сказала Матвиенко на заседании в Генпрокуратуре.
28 декабря 2019, 21:19Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных
В декабре генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что в России готовится новая редакция закона о работе органов прокуратуры.