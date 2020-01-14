Совфед планирует ограничить максимальный срок содержания в СИЗО

"В наступившем 2020 году необходимо совместными усилиями — для Совета Федерации это приоритет — продолжить процесс гуманизации уголовного законодательства. <...> Есть целый ряд вопросов, которые мы планируем вместе с прокуратурой продвигать дальше. В частности, это и ограничение сроков содержания подозреваемого или обвиняемого под стражей во время следствия. И целый ряд других", — сказала Матвиенко на заседании в Генпрокуратуре.