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"Тяжело жить!": Жириновский объяснил слова о "холопах" в центре Москвы
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РИА Новости

"Тяжело жить!": Жириновский объяснил слова о "холопах" в центре Москвы

17:15 14.01.2020 (обновлено: 19:10 14.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Главу ЛДПР Владимира Жириновского удивило отношение россиян к слову "холоп", в котором политик не увидел ничего оскорбительного.
В начале января Жириновский раздавал прохожим на Красной площади деньги и чебуреки, обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам". Его слова вызвали возмущение пользователей соцсетей. Думская комиссия по этике пообещала дать оценку поведению парламентария.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
7 января, 00:45
В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
Лидер ЛДПР призвал не считать слово "холоп" оскорблением.
"Слушайте, при царе это было сословие. Других не было. Не было пролетариата, ничего не было. Были холопы. <…> Я объясняю, что такое "холоп", и мне говорят, что я кого-то оскорбляю. Совсем уже?" — цитирует политика РЕН ТВ.
Кроме того, Жириновский предположил, что "колхозников" в СССР можно было считать теми, кто жил при "крепостном праве".

"А семейное право, оно разве не крепостное? Вот стоит депутат, он уже пять раз разводится. Фамилию не будем называть. Тяжело жить!" — заключил он.

Ранее Жириновский также призвал "не стесняться" подобных слов. Он отметил, что в современной России "дети от родителей зависят, родители — от детей", что, по его мнению, можно назвать "крепостным правом".
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
8 января, 01:47
В Госдуме оценили слова Жириновского о "крепостных и холопах"
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