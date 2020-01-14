Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Вышинского до 31 марта

Ранее суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 14 января 2020 года по состоянию здоровья. Как отмечал в ноябре 2019 года Вышинский, он считает формат видеоконференции лучшим вариантом сочетания лечения и участия в судебном процессе в Киеве.

"Прокуратура сегодня на заседании должна была дать свою позицию по нашему ходатайству о проведении заседаний в режиме видеоконференции. В связи с тем, что Кирилл не пришел, сейчас прокуроры не были готовы дать свою позицию. Поэтому было принято решение о переносе заседания до 31 марта до 16.05 (17.05 мск - ред.)", - заявил Доманский.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.