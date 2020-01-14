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Дело Кирилла Вышинского
2020-01-14T17:49+0300
https://ria.ru/20200114/1563410783.html
Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Вышинского до 31 марта
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РИА Новости

Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Вышинского до 31 марта

17:15 14.01.2020 (обновлено: 17:49 14.01.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: "Роль медиаиндустрии в современном мире" в ММПЦ МИА "Россия сегодня"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время медиаконференции на тему: Роль медиаиндустрии в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Подольский районный суд Киева, объявил перерыв до 31 марта в рассмотрении дела исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, заявил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский во вторник.
Ранее суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 14 января 2020 года по состоянию здоровья. Как отмечал в ноябре 2019 года Вышинский, он считает формат видеоконференции лучшим вариантом сочетания лечения и участия в судебном процессе в Киеве.
"Прокуратура сегодня на заседании должна была дать свою позицию по нашему ходатайству о проведении заседаний в режиме видеоконференции. В связи с тем, что Кирилл не пришел, сейчас прокуроры не были готовы дать свою позицию. Поэтому было принято решение о переносе заседания до 31 марта до 16.05 (17.05 мск - ред.)", - заявил Доманский.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
6 декабря 2019, 17:20
Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийКиевУкраинаВ мире
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