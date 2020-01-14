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В Кизляре несколько человек попали в больницу с кишечной инфекцией
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РИА Новости

В Кизляре несколько человек попали в больницу с кишечной инфекцией

16:57 14.01.2020
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 14 янв - РИА Новости. Несколько человек госпитализированы в дагестанском Кизляре с симптомами кишечной инфекции, сообщает администрация города.
"Несколько человек госпитализированы с симптомами кишечной инфекции в городскую центральную больницу. Состояние заболевших оценивается как легкой степени тяжести. Обратившиеся к нам жители города жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул, подъем температуры до 38°С. Некоторые из них проживают недалеко от больницы, в том районе, где был прорыв водопроводной трубы, и потому есть подозрение, что заболевание связано с употреблением сырой воды", - говорится в сообщении.
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Проводится подворный обход, ситуация находится на контроле, отмечает горадминистрация.
"В районе прорыва водопровода вода перекрыта и организован подвоз воды... Проложена временная водопроводная линия и на дворовой площадке установлен уличный кран", - добавляют власти.
По данным администрации, в районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. "Они сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражению воды инфекцией. Дело в том, что в этих домах не предусмотрена система канализации, и у них имеются шамбо. Видимо, их уже не используют", - уточняется в сообщении.
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