В Кизляре несколько человек попали в больницу с кишечной инфекцией

ПЯТИГОРСК, 14 янв - РИА Новости. Несколько человек госпитализированы в Несколько человек госпитализированы в дагестанском Кизляре с симптомами кишечной инфекции, сообщает администрация города.

"Несколько человек госпитализированы с симптомами кишечной инфекции в городскую центральную больницу. Состояние заболевших оценивается как легкой степени тяжести. Обратившиеся к нам жители города жаловались на тошноту, рвоту, жидкий стул, подъем температуры до 38°С. Некоторые из них проживают недалеко от больницы, в том районе, где был прорыв водопроводной трубы, и потому есть подозрение, что заболевание связано с употреблением сырой воды", - говорится в сообщении.

Проводится подворный обход, ситуация находится на контроле, отмечает горадминистрация.

"В районе прорыва водопровода вода перекрыта и организован подвоз воды... Проложена временная водопроводная линия и на дворовой площадке установлен уличный кран", - добавляют власти.