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Постпред прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
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РИА Новости

Постпред прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном

16:46 14.01.2020
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© Фото : МИД РФ Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . Архивное фото
ВЕНА, 14 янв - РИА Новости, Маргарита Костив. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил негативных последствий из-за запуска механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
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"Возможность осуществления механизма разрешения споров действительно предусмотрена в СВПД. Вопрос в том, насколько своевременен этот шаг и не обернется ли он негативными последствиями. Оправданность этого шага вызывает очень большие сомнения, мягко говоря", - сказал Ульянов РИА Новости.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)ВеликобританияФранцияГерманияРоссияИранВ мире
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