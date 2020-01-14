Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
Среди них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
Освещать мероприятие аккредитовались около 900 российских и зарубежных журналистов.
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