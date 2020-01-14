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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
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РИА Новости

Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

16:33 14.01.2020 (обновлено: 16:58 14.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
13 января, 10:27
В ОП предположили, на что Путин сделает акцент в послании Федсобранию
Среди них члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.
Освещать мероприятие аккредитовались около 900 российских и зарубежных журналистов.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
23 декабря 2019, 15:07
Политолог назвал возможные темы послания Путина Федеральному собранию
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Совет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
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