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На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов
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РИА Новости

На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов

16:00 13.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 880 журналистов аккредитованы на освещение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.
"На официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф) опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 15 января в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.
Согласно документу, опубликованному на сайте, аккредитацию получили 885 журналистов. В 2019 году аккредитацию получил 761 журналист.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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