На послание Путина Федеральному Собранию аккредитовали 885 журналистов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 880 журналистов аккредитованы на освещение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 15 января, сообщает пресс-служба Кремля.
"На официальном сайте президента России kremlin.ru (Президент.рф) опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения ежегодного послания президента Федеральному собранию, которое состоится 15 января в 12:00 в Центральном выставочном зале "Манеж", - говорится в сообщении.
Согласно документу, опубликованному на сайте, аккредитацию получили 885 журналистов. В 2019 году аккредитацию получил 761 журналист.
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