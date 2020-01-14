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Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
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РИА Новости

Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге

16:13 14.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Ранее полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего пациента скорой помощи, который пожаловался на то, что медик скорой ударил его за отказ ехать в больницу. Как сообщало интернет-издание "Фонтанка", пенсионера, страдающего мерцательной аритмией, и его супругу ждали в госпитале для ветеранов войны, но скорая поехала в Александровскую больницу. Когда пациент начал просить остановить машину, врач скорой помощи якобы начал душить пенсионера и ударил его в переносицу.
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"Администрация Невского района проводит проверку по факту этого инцидента. Врач тоже получил травмы, он находится на стационарном лечении", - сказал собеседник агентства.
По данным "Мойки78", ссылающейся на местную администрацию, конфликт якобы первым начал пенсионер, ударив врача головой в лицо, а травму он получил из-за остановки автомобиля.
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