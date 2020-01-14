В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
"Девятого января в полицию Невского района поступило сообщение от гражданки, которая сообщила, что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку. По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу. Тринадцатого января пенсионер написал заявление в полицию по данному факту. Проводится проверка", - сообщает ГУМВД.
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Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", жена пострадавшего рассказала, что ее муж страдает мерцательной аритмией. По данным издания, конфликт произошел после отказа супругов ехать в Александровскую больницу, так как их ждали в госпитале для ветеранов войны. Однако, отметили в СМИ, "скорая" повезла пенсионера в Александровскую больницу. Когда пациент начал просить остановить машину, врач скорой помощи якобы начал душить пенсионера и ударил его в переносицу, добавляет издание.
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