В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

"Девятого января в полицию Невского района поступило сообщение от гражданки, которая сообщила, что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку. По предварительным данным, конфликт между пенсионером и медиком произошел по причине отказа ехать в определенную больницу. Тринадцатого января пенсионер написал заявление в полицию по данному факту. Проводится проверка", - сообщает ГУМВД.

Как сообщает интернет-издание "Фонтанка", жена пострадавшего рассказала, что ее муж страдает мерцательной аритмией. По данным издания, конфликт произошел после отказа супругов ехать в Александровскую больницу, так как их ждали в госпитале для ветеранов войны. Однако, отметили в СМИ, "скорая" повезла пенсионера в Александровскую больницу. Когда пациент начал просить остановить машину, врач скорой помощи якобы начал душить пенсионера и ударил его в переносицу, добавляет издание.