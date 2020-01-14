Татарстан и "РосРАО" подписали соглашение о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости. Татарстан и федеральный оператор по обращению с отходами I-II классов опасности "РосРАО" во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание условий по безопасному обращению с отходами и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

Соглашение стало первым подобным в РФ. Подписи под документом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и исполняющий обязанности генерального директора ФГУП "РосРАО" Виктор Коваленко.

"Мы все понимаем, что среда нашего обитания зависит от нас. К сожалению, накопленный экологический ущерб привести в порядок без такой специализированной поддержки невозможно. Я искренне благодарен нашим коллегам, что благодаря этому соглашению мы все эти проблемные вопросы можем решить", - сказал Минниханов журналистам после подписания соглашения.

Как отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов "РосРАО" Максим Корольков, Татарстан уникален тем, что здесь есть и промышленные предприятия, которые образуют отходы, и предприятия, которые их перерабатывают. Зачастую отрасль переработки отходов страдает из-за того, что эти предприятия не могут наладить отношения.

"В 2020 году мы создаем первые блоки государственной информационной системы по обращению с отходами, в рамках которой эти предприятия смогут наладить между собой поток вторичных ресурсов для того, чтобы максимально возвратить их в хозяйственный оборот. Соответственно это не только даст новый стимул развитию промышленности, но и существенно снизит нагрузку на окружающую среду", - пояснил он.

По словам Королькова, этой программе посвящен отдельный федеральный проект "Инфраструктура по обращению с отходами I и II классов". В его рамках планируется создать федеральную систему по обращению с отходами, государственную информационную систему, семь якорных предприятий по переработке отходов в дополнение к тем, которые существуют. К 2024 году планируется обеспечить не менее 65% переработки промышленных отходов.

По информации федерального оператора, подписанное соглашение направлено на сотрудничество по вопросам реализации совместных проектов в области обращения с отходами производства и потребления и ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории Татарстана в целях снижения воздействия промышленности на окружающую среду. Основными направлениями сотрудничества станут взаимодействие при реализации пилотного проекта в рамках формирования современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасный и эффективный ресайклинг отходов на территории республики, взаимодействие по разработке и реализации проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, участие в развитии и внедрении новых технологий для создания безопасного и экологичного процесса переработки и производства сырья, всестороннее развитие культуры рационального и ответственного обращения с отходами.