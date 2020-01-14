Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019

"Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так", — сказала она.

Кроме того, Кальюлайд отметила, что власти Эстонии "разделяют общую оценку стран НАТО о том, что Россия — непредсказуемая страна", и раскритиковала политику Москвы по отношению к соседним постсоветским республикам.

Реакция в России

Слова Кальюлайд прокомментировали российские парламентарии. Так, глава комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов отметил, что ожидания Москвы в отношении Эстонии также не сбылись.

"А уж как наши надежды не оправдались. Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; где следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран; где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане. Увы..." — написал он в Facebook

Член думского комитета по международным делам Антон Морозов выразил мнение, что заявления, подобные тому, что сделала президент Эстонии, могут звучать только со стороны тех политиков, которые формируют свою точку зрения под воздействием конкурирующих с Россией государств, а именно США.

Депутат предположил, что укрепление позиций России в мире не нравится ее геополитическим конкурентам, а те настраивают против нашей страны и представителей европейских государств.

"Поэтому мы к подобным заявлениям относимся сдержанно, понимаем, что политики, которые их допускают, недостаточно осведомлены о том, что происходит в России, и действительно сами зачастую ущемляют права, например журналистов и средств массовой информации, гораздо сильнее, чем это происходит в других странах", — сказал Морозов.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание на ситуацию со свободой слова в Эстонии и других странах Балтии.

"Есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: "Этих поставить в стойла". Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле", — сказал он телеканалу 360

В пример сенатор привел ситуацию вокруг агентства Sputnik Эстония , сотрудники которого под угрозой возбуждения против них уголовных дел были вынуждены с 1 января прекратить трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Клинцевич напомнил и о долгах Таллина перед ЕС, выплата которых, по его мнению, может поставить под угрозу экономику страны.

"Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. <…> Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке", — заключил он.

"Кальюлайд хочет видеть слабую Россию"

Заявление президента Эстонии прокомментировал также эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его мнению, вести разговор о приверженности высоким демократическим ценностям следовало бы не эстонским властям.

"Признание независимости Эстонии не означает, что эстонцам разрешено дискриминировать русских, запрещать русский язык, русские школы, размещать на своей территории натовский воинский контингент, который угрожает России. Все, чего хочет Кальюлайд, это видеть слабую Россию, которая соглашается со всем, что делает Эстония. А что касается высоких демократических идеалов, то их в Эстонии никогда не было и не будет. Но это — дело эстонцев. Однако интересы России они нарушать не должны", — сказал он в эфире радио Sputnik

Эксперт подчеркнул, что у России есть свои интересы, они могут не совпадать с эстонскими, но Москва никогда не будет корректировать их в зависимости от того, что думает Таллин.