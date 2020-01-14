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В Киеве возбудили дело из-за крупной аварии на теплосети
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РИА Новости

В Киеве возбудили дело из-за крупной аварии на теплосети

14:17 14.01.2020 (обновлено: 14:18 14.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Полиция завела уголовное дело по факту аварии на теплосети в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба управления госслужбы по ЧС сообщила, что в Киеве маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети. Зампредседателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев сообщил, что девять человек получили ожоги.
"По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по статье 270-1 ("умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.
В ведомстве также уточнили, что в результате ЧП пострадали 10 человек, семеро из них госпитализированы. На месте работают профильные службы, полицейские обеспечивают охрану места происшествия.
Позднее в полиции уточнили, что дело переквалифицировали. "По согласованию с Киевской местной прокуратурой №1, уголовное дело переквалифицировано на статью 275 ("нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
Пресс-служба "Киевтеплоэнерго" также сообщила, что ликвидацию последствий аварии планируется завершить утром 15 января.
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