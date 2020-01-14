В Киеве прорыв теплосети привел к ДТП с маршруткой и потопу в ТЦ

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления госслужбы Украины по ЧС.
"Вечером 13 января в Голосеевском районе в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", - говорится в сообщении.
Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.
Также сообщается, что горячая вода попала в магазин "Ашан" и на первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". "Людей эвакуировали. Спасатели вынесли из помещения пятерых человек, а также одну потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног", - говорится в сообщении.
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