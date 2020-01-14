В Киеве прорыв теплосети привел к ДТП с маршруткой и потопу в ТЦ

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости. Маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети в Маршрутное такси с пассажирами частично провалилось под асфальт, а в торговом центре подтопило горячей водой первый этаж после прорыва теплосети в Киеве , сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления госслужбы Украины по ЧС

"Вечером 13 января в Голосеевском районе в результате прорыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате в созданное отверстие частично попало маршрутное такси", - говорится в сообщении.

Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.