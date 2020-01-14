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В Совфеде оценили слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию
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РИА Новости

В Совфеде оценили слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию

12:38 14.01.2020 (обновлено: 13:08 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с "360" заявил, что в странах Балтии отсутствует свобода слова.
"Есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: "Этих поставить в стойла". Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле".
Франц Клинцевич
Сенатор привел в пример ситуацию вокруг агентства Sputnik Эстония, сотрудники которого получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января текущего года не прекратят трудовые отношения с головной организацией — Международным информационным агентством "Россия сегодня".
Он также напомнил о долгах Таллина перед ЕС, выплата которых, по его мнению, может поставить под угрозу экономику страны.
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"Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. <…> Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке", — заключил сенатор.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что надежда жителей республики на изменения в России, которая возникла во время правления Бориса Ельцина, не оправдалась. По ее словам, эстонцы считали, что Россия "тоже станет свободным и демократическим государством".
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