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2020-01-14T10:18+0300
https://ria.ru/20200114/1563390384.html
Nissan опроверг сообщения СМИ о плане по выходу из альянса с Renault
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РИА Новости

Nissan опроверг сообщения СМИ о плане по выходу из альянса с Renault

10:18 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эмблема Nissan. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Японский автоконцерн Nissan в своем пресс-релизе опроверг сообщения СМИ о рассматриваемом плане компании относительно выхода из Renault-Nissan-Mitsubishi.
"Nissan никоим образом не рассматривает роспуск альянса... Альянс является источником конкурентоспособности Nissan", - говорится в релизе.
В понедельник газета Financial Times сообщила, что руководство Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Карлос Гон
8 января, 16:25
Карлос Гон объяснил побег из Японии отсутствием правосудия в стране
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.
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Renault Nissan (альянс)АвтоNissan MotorRenault S.AЭкономика
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