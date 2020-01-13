СМИ: Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Руководство японского автоконцерна Руководство японского автоконцерна Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс, сообщает газета Financial Times

Возможный разрыв является последним показателем растущего напряжения в альянсе, который сохранялся благодаря усилиям Гона на протяжении почти двух десятилетий. Сообщается, что Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления Nissan.

Однако президент Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утиду, предположительно, все еще тесно сотрудничает с Сенаром по запуску новых проектов.

Отмечается также, что в случае прекращения отношений, автоконцернам придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.