Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-13T04:27+0300
https://ria.ru/20200113/1563348972.html
СМИ: Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault
https://cdn23.img.ria.ru/images/155682/65/1556826535_0:227:3077:1957_1036x0_80_0_0_7ff3e27de48902b37677a169462cde38.jpg
РИА Новости

СМИ: Nissan ускорил разработку плана выхода из альянса с Renault

04:27 13.01.2020
2013
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭмблема Nissan
Эмблема Nissan
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Эмблема Nissan. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Руководство японского автоконцерна Nissan ускорило разработку тайного запасного плана возможного выхода из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на фоне влияния продолжающейся истории с экс-главой Nissan Карлосом Гоном на альянс, сообщает газета Financial Times.
Возможный разрыв является последним показателем растущего напряжения в альянсе, который сохранялся благодаря усилиям Гона на протяжении почти двух десятилетий. Сообщается, что Nissan планирует завершить сотрудничество в производственной и инженерно-технической сферах, а также изменить состав правления Nissan.
Однако президент Renault Жан-Доминик Сенар надеется на сохранение партнерства между компаниями. Кроме того, новый вице-президент Nissan Макото Утиду, предположительно, все еще тесно сотрудничает с Сенаром по запуску новых проектов.
Карлос Гон
Вчера, 13:30
Экс-глава Nissan признал свой побег из Японии нарушением закона
Отмечается также, что в случае прекращения отношений, автоконцернам придется искать новых партнеров, чтобы противостоять конкурентам.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.
Президент, генеральный директор Альянса Renault-Nissan Карлос Гон
10 января, 11:26
Экс-глава Nissan рассказал, что "ожил" после прибытия в Бейрут
942200
Обсудить 0
Карлос ГонRenault Nissan (альянс)Nissan MotorRenault S.AЯпонияВ мире
Рекомендуем
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Чашка кофе и мозг
Ешь и умней. Какая пища нравится мозгу и от какой он страдает
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Военнослужащий отдает честь у входа в казарму общевойсковой отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа
В Подмосковье подняли по тревоге более 4,5 тысячи военнослужащих ЗВО
Автомобиль Следственного комитета РФ
Под Саратовом мужчина изнасиловал знакомую, доказывая верность подруге
Урок в школе
В России поменяют систему оплаты труда учителей
Участники фитнес-тренировки
Ученые выяснили, как поддерживать тонус мышц без упражнений
Актриса Рената Литвинова
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Смартфон
Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь
Модель Ксения Пунтус
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна в Москве модель
Принц Гарри с женой Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл пытаются усидеть на двух стульях
Отказ от алкоголя
Нарколог рассказал, какие из поговорок про алкоголь правдивы
Школьные рюкзаки
В России изменят систему оплаты труда учителей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Инну Чурикову обокрали в аэропорту
15:44Берлин назвал вопрос диверсификации поставок газа политическим
15:41Представители Кадышевой и Бабкиной прокомментировали слухи о драке
15:39Путин и Моди подтвердили личные встречи в Москве и Петербурге
15:35В Чебоксарах семья из четырех человек отравилась угарным газом
15:32Девять пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате остаются в больницах
15:32На Алтае завели дело после пропажи подростка и девушки
15:32Путин и Моди обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ливии
15:30Власти объяснили, почему в школьном туалете на Урале нет перегородок
15:28ВОЗ может провести заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае
15:27В Израиле арестовали главу религиозной секты за пытки и рабовладение
15:26В Москве дадут салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
15:25Медведев вручает правительственные награды в области СМИ
15:22ФАС сообщила, когда примут решения по транзиту нефти через Белоруссию
15:20Принцы Уильям и Гарри прокомментировали данные о кризисе в отношениях
15:17В Миссии ООН заявили о важности мониторингового механизма в Ливии
15:14Путин провел совещание по подготовке послания Федеральному Собранию
15:12В Мурманской области нашли детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:11Иранского посла вызвали в МИД Британии
15:10Бывший папа Римский Бенедикт XVI высказался за сохранение целибата
Лента новостейМолния