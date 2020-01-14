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Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить с визитом Россию
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РИА Новости

Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить с визитом Россию

09:06 14.01.2020 (обновлено: 13:50 14.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего ланкийского коллегу Динеша Гунавардена посетить с визитом Россию.
Глава МИД РФ прибыл во вторник с рабочим визитом в Шри-Ланку.
"Хотел бы лично теперь при очной встрече поздравить вас с назначением на должность министра иностранных дел Шри-Ланки", - заявил Лавров перед началом переговоров с Гунаварденой.
По его словам, между Москвой и Коломбо установлен "очень хороший интенсивный, устойчивый политический диалог, в том числе на высшем уровне".
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"У нас очень хорошие отношения между министерствами иностранных дел. Я с удовольствием приглашаю Вас нанести визит в РФ", - сказал Лавров, обращаясь к своему ланкийскому коллеге.
Он напомнил, что страны - давние партнёры. "Мы неизменно тепло относимся к Шри-Ланке, ее стремлению проводить национальные интересы через самостоятельную политику, в русле международного права. Наши отношения традиционно развиваются на основе доверия, уважения, равенства", - сказал российский министр.
Гунавардена, в свою очередь, также отметил, что отношения Москвы и Коломбо основаны на взаимном доверии.
"Ваш визит, который является историческим событием, станет вкладом в дальнейшее развитие наших отношений", - заявил министр.
Глава МИД Шри-Ланки также напомнил, что президент страны Нандасена Готабая Раджапакса, избранный на эту должность в ноябре прошлого года, "ясно выразил интерес к сближению с дружественной Россией".
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Сергей ЛавровМИД РФШри-ЛанкаРоссияВ мире
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