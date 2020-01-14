Лавров пригласил главу МИД Шри-Ланки посетить с визитом Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Шри-Ланки Динеш Гунавардена. 14 января 2020

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил своего ланкийского коллегу Динеша Гунавардена посетить с визитом Россию

Глава МИД РФ прибыл во вторник с рабочим визитом в Шри-Ланку

"Хотел бы лично теперь при очной встрече поздравить вас с назначением на должность министра иностранных дел Шри-Ланки", - заявил Лавров перед началом переговоров с Гунаварденой.

По его словам, между Москвой и Коломбо установлен "очень хороший интенсивный, устойчивый политический диалог, в том числе на высшем уровне".

"У нас очень хорошие отношения между министерствами иностранных дел. Я с удовольствием приглашаю Вас нанести визит в РФ", - сказал Лавров, обращаясь к своему ланкийскому коллеге.

Он напомнил, что страны - давние партнёры. "Мы неизменно тепло относимся к Шри-Ланке, ее стремлению проводить национальные интересы через самостоятельную политику, в русле международного права. Наши отношения традиционно развиваются на основе доверия, уважения, равенства", - сказал российский министр.

Гунавардена, в свою очередь, также отметил, что отношения Москвы и Коломбо основаны на взаимном доверии.

"Ваш визит, который является историческим событием, станет вкладом в дальнейшее развитие наших отношений", - заявил министр.