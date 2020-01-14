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Московские школьники сдадут предпрофессиональный экзамен
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РИА Новости

Московские школьники сдадут предпрофессиональный экзамен

08:37 14.01.2020 (обновлено: 09:12 14.01.2020)
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© Fotolia / Syda ProductionsУчащиеся во время тестирования
Учащиеся во время тестирования
© Fotolia / Syda Productions
Учащиеся во время тестирования. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Старшеклассники в Москве могут до 25 января подать заявки на участие в предпрофессиональном экзамене, по итогам которого можно получить дополнительные баллы по ЕГЭ, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Несколько лет в Москве работает программа "Предпрофессиональное образование". С 2014 года в школах Москвы действуют кадетские классы, с 2015 года - медицинские и инженерные классы, с 2016 года - научно-технологические классы. При поступлении в такие классы нет вступительных экзаменов - школа учитывает результаты ученика по профильным предметам или участие в предметных олимпиадах. Также все вузы-участники проектов добавляют к результатам ЕГЭ выпускников дополнительные баллы, учитывая не только итоги предпрофессиональных экзаменов, но и конференций и олимпиад.
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"Прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января. Принять участие в испытаниях могут все учащиеся 11-х классов", - говорится в сообщении.
Для участия необходимо подписать в школе согласие на обработку персональных данных и подать заявление. В нем следует указать вуз, на площадке которого участник планирует сдавать практическую часть. Образцы документов можно найти на сайте Московского центра качества образования.
Экзамен будет проводиться с 1 марта по 30 апреля. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. В первой части ученики пройдут компьютерную проверочную работу по профильным предметам, на втором этапе - решат практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.
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"Сдача экзамена не только поможет школьникам лучше познакомиться с выбранной профессией, но и заработать дополнительные бонусы при поступлении в учебное заведение. Многие вузы-партнеры проекта учитывают результаты предпрофессионального экзамена и начисляют поступающим до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ", - подчеркивается в сообщении.
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