Московские школьники сдадут предпрофессиональный экзамен

Несколько лет в Москве работает программа "Предпрофессиональное образование". С 2014 года в школах Москвы действуют кадетские классы, с 2015 года - медицинские и инженерные классы, с 2016 года - научно-технологические классы. При поступлении в такие классы нет вступительных экзаменов - школа учитывает результаты ученика по профильным предметам или участие в предметных олимпиадах. Также все вузы-участники проектов добавляют к результатам ЕГЭ выпускников дополнительные баллы, учитывая не только итоги предпрофессиональных экзаменов, но и конференций и олимпиад.