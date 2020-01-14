Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Садальский оценил вероятность того, что внук Михалкова мог пойти на насилие против Пунтус, после чего пошутил, что в падении модели виноваты "бесы из вражеских спецслужб".

"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши", — написал актер.