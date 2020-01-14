Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Садальский оценил вероятность того, что внук Михалкова мог пойти на насилие против Пунтус, после чего пошутил, что в падении модели виноваты "бесы из вражеских спецслужб".
"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши", — написал актер.
О том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, стало известно 11 января. Девушку нашел на тротуаре дворник, сейчас она находится в реанимации Боткинской больницы. Как утверждают СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в баре вместе с Баковым.