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2020-01-14T10:46+0300
https://ria.ru/20200114/1563384278.html
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
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РИА Новости

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

02:11 14.01.2020 (обновлено: 10:46 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Актер Станислав Садальский. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Садальский оценил вероятность того, что внук Михалкова мог пойти на насилие против Пунтус, после чего пошутил, что в падении модели виноваты "бесы из вражеских спецслужб".
"Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши", — написал актер.
О том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, стало известно 11 января. Девушку нашел на тротуаре дворник, сейчас она находится в реанимации Боткинской больницы. Как утверждают СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в баре вместе с Баковым.
Модель Ксения Пунтус
Вчера, 16:44
Консьерж дома, где нашли Пунтус, рассказала о квартире внука Михалкова
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Ксения ПунтусШоу-бизнесСтанислав СадальскийПроисшествия
Популярные комментарии
А кто есть такая Пунтус, чтобы засорять новостной канал???😡😡😡
14 января, 07:35
Alex Ander
12540127
До сих пор не может выйти из роли Кирпича.
14 января, 04:43
PCProstoy Chitatel
301110029
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