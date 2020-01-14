НАТО нечего противопоставить российским "Искандерам", заявил эксперт

"Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс – возможность пуска крылатых ракет. При пуске практически одновременно двух разных типов ракет "отловить" их достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям", – отметил Дрозденко.