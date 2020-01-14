НАТО нечего противопоставить российским "Искандерам", заявил эксперт

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперт военного журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко прокомментировал в эфире телеканала "Звезда" возможный ответ НАТО на размещение российских комплексов "Искандер-М" с новой ракетой 9М729, заявив о невозможности Североатлантического альянса противостоять этому вооружению.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах блока отреагировать на размещение "Искандеров" на территории России. Он добавил, что члены альянса согласовали ответные меры.
По словам специалиста, НАТО в данный момент не может ничего противопоставить комплексу "Искандер-М" в силу его подвижности, малогабаритности, а также возможности применять два типа ракет.
"Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс – возможность пуска крылатых ракет. При пуске практически одновременно двух разных типов ракет "отловить" их достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям", – отметил Дрозденко.
Он добавил, что элементы ПРО, расположенные в данный момент в Европе, не способны противостоять комплексу "Искандер-М", поскольку они заточены на поражение больших баллистических целей.