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Новое оружие России
2020-01-14T02:02+0300
https://ria.ru/20200114/1563384139.html
НАТО нечего противопоставить российским "Искандерам", заявил эксперт
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РИА Новости

НАТО нечего противопоставить российским "Искандерам", заявил эксперт

02:02 14.01.2020
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© Фото : Минобороны РФПусковая установка ОТРК "Искандер-М" в боевом положении
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Эксперт военного журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко прокомментировал в эфире телеканала "Звезда" возможный ответ НАТО на размещение российских комплексов "Искандер-М" с новой ракетой 9М729, заявив о невозможности Североатлантического альянса противостоять этому вооружению.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах блока отреагировать на размещение "Искандеров" на территории России. Он добавил, что члены альянса согласовали ответные меры.
По словам специалиста, НАТО в данный момент не может ничего противопоставить комплексу "Искандер-М" в силу его подвижности, малогабаритности, а также возможности применять два типа ракет.

"Времени на отслеживание пуска и принятие решения практически нет. Плюс – возможность пуска крылатых ракет. При пуске практически одновременно двух разных типов ракет "отловить" их достаточно сложно, потому что они летят по разным траекториям", – отметил Дрозденко.

Он добавил, что элементы ПРО, расположенные в данный момент в Европе, не способны противостоять комплексу "Искандер-М", поскольку они заточены на поражение больших баллистических целей.
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Новое оружие РоссииДмитрий ДрозденкоИскандер-МНАТОЕвропаЙенс СтолтенбергРоссияБезопасностьВ мире
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