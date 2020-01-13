В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729. — Прим. ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", — цитирует СМИ генсека НАТО Йенса Столтенберга .

По его словам, министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.

Разработку ракеты 9М729 Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".

На это, по его словам, НАТО намерена соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом он подчеркнул, что альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.

В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.

В Москве в свою очередь не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.