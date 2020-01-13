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2020-01-13T13:01+0300
https://ria.ru/20200113/1563358818.html
В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой
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РИА Новости

В НАТО анонсировали ответ на размещение "Искандеров-М" с новой ракетой

12:17 13.01.2020 (обновлено: 13:01 13.01.2020)
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© Фото : Минобороны РФПусковая установка ОТРК "Искандер-М" в боевом положении
Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.

"Что касается российской системы SSC-8 (натовская классификация 9М729. — Прим. ред.), мы будем работать над системами ПВО и ПРО, над конвенциональными вооружениями, над повышенной боевой готовностью и над продлением времени предупреждения", — цитирует СМИ генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, министры обороны стран альянса уже согласовали соответствующие меры.
Разработку ракеты 9М729 Столтенберг назвал "частью российской стратегии усиленно инвестировать в современные возможности, включая современное ядерное оружие".
На это, по его словам, НАТО намерена соразмерно реагировать мерами оборонительного толка. При этом он подчеркнул, что альянс не собирается размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерной боеголовкой и стремится к укреплению контроля над вооружениями.
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
16 декабря 2019, 08:00
Их ответ "Искандерам". Чем угрожают миру новые ракеты США
В США и вслед за ними в НАТО считают, что ракета 9М729 нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — якобы имеет дальность более 500 километров, что стало поводом для выхода Соединенных Штатов из этого ключевого международного соглашения.
В Москве в свою очередь не раз отвергали подозрения США и отмечали, что претензии к 9М729 стали только поводом для выхода из договора, а причина заключается в стремлении разместить собственные ракеты средней дальности у границ Китая.
Минобороны России подчеркивало, что США приняли решение выйти из ДРСМД еще за несколько лет до того, как вынесли на публику обвинения по 9М729.
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
22 ноября 2019, 10:56Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему на Западе "Искандеры" вызывают "зубовный скрежет" Сухопутные войска РФ полностью перевооружаются на комплекс "Искандер". Лучшего в этом сегменте просто нет, отметил военный эксперт Иван Коновалов. Значение завершающегося перевооружения он оценил в эфире радио Sputnik.
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Искандер-МНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
Популярные комментарии
Странно хочешь. А я наоборот, хочу чтобы не взыграла. Чтобы туда больше понаехало африканцев. И в итоге эти страны превратятся в нечто иное, ничего общего с Францией и Германией, который в идеале пусть сгинут в истории. Ничего хорошего они не принесли, только войны и смерть. Пусть это будет новая африка, нам не угрожающая.
13 января, 12:58
nnikolo.fedoseev
1802542133
ой, да пусть работают над системами ПВО и ПРО, наш не зря сказал, что пока они придумывают, мы на месте не стоим..Одного хочу, что бы на Западе у немцев и французов все же национальная гордость взыграла и перестали стоять в позе Зю перед США..
13 января, 12:55
ИПИгорь Перминов
1991141110
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