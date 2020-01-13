СМИ сравнили зарплаты главы "Укрпочты" и Трампа

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Зарплата генерального директора Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа , сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua"

"Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 миллиона гривен за месяц составит 22,8 миллионов гривен в год. По текущему курсу НБУ (Национальный банк Украины – ред.) это будет 951,2 тысячи долларов (в год). То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тысяч долларов в год", - говорится в сообщении на сайте издания.

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10%, она составила 4173 гривны (около 180 долларов), а в 2018 году она была 3723 гривны (около 160 долларов). При этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов). В Киеве средняя зарплата была около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).

В несколько этапов на Украине повышалась минимальная пенсия, в январе она составляла 1497 гривен (около 64 долларов), в декабре она выросла до 1624 гривен (около 70 долларов).

Прожиточный минимум в начале прошлого года составлял 1853 гривен (около 80 долларов), а к концу года вырос до 1936 гривен (83 доллара). Рост этого показателя также проходил в несколько этапов.