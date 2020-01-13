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СМИ сравнили зарплаты главы "Укрпочты" и Трампа
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РИА Новости

СМИ сравнили зарплаты главы "Укрпочты" и Трампа

23:52 13.01.2020 (обновлено: 23:53 13.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Зарплата генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2,37 раз больше, чем зарплата президента США Дональда Трампа, сообщает в понедельник интернет-издание "Страна.ua".
"Зарплата главы "Укрпочты" в 1,9 миллиона гривен за месяц составит 22,8 миллионов гривен в год. По текущему курсу НБУ (Национальный банк Украины – ред.) это будет 951,2 тысячи долларов (в год). То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тысяч долларов в год", - говорится в сообщении на сайте издания.
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Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10%, она составила 4173 гривны (около 180 долларов), а в 2018 году она была 3723 гривны (около 160 долларов). При этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов). В Киеве средняя зарплата была около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).
В несколько этапов на Украине повышалась минимальная пенсия, в январе она составляла 1497 гривен (около 64 долларов), в декабре она выросла до 1624 гривен (около 70 долларов).
Прожиточный минимум в начале прошлого года составлял 1853 гривен (около 80 долларов), а к концу года вырос до 1936 гривен (83 доллара). Рост этого показателя также проходил в несколько этапов.
По данным Госстата, уровень безработицы находится в контролируемом русле, по итогам 2019 года он не превысит 10% по методологии Международной организации труда.
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Ситуация на УкраинеУкрпочтаДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
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