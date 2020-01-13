Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Общественная палата (ОП) Москвы в понедельник направила свои предложения об изменениях в избирательное законодательство для выборов в Общественная палата (ОП) Москвы в понедельник направила свои предложения об изменениях в избирательное законодательство для выборов в Мосгордуму в столичный парламент, мэру столицы Сергею Собянину и депутатам Госдумы , сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.

Ранее ОП Москвы сформулировала рекомендации по модернизации избирательной системы. Изначально на согласование комиссии был предложен проект, содержащий десять рекомендательных пунктов. В итоге в конце 2019 года на заседании ОП утвердили шесть пунктов, среди них предложение организовать сбор подписей в электронном виде через портал госуслуг и снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе.

"Мы передали письма в Московскую городскую думу и в мэрию Сергею Собянину", - рассказали в пресс-службе ОП.

В ОП также предлагают увеличить допустимый избыток представляемых подписей, допустить к проверке подписей графологами кандидата или его представителя, закрепить в законе право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме некоторых специально перечисленных, и разрешить заполнять сведения об избирателях третьим лицом.

Зампред ОП, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время предложения планируется также передать в Совет Федерации. "Письма в МГД, мэрию и депутатам Госдумы от Москвы аппарат Общественной палаты Москвы уже отправил. Письма членам Совета Федерации от Москвы аппарат ОП отправляет в эти секунды", - сказал Венедиктов.