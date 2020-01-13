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Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах
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РИА Новости

Общественная палата Москвы предложила изменить законы о выборах

19:11 13.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Общественная палата (ОП) Москвы в понедельник направила свои предложения об изменениях в избирательное законодательство для выборов в Мосгордуму в столичный парламент, мэру столицы Сергею Собянину и депутатам Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОП.
Ранее ОП Москвы сформулировала рекомендации по модернизации избирательной системы. Изначально на согласование комиссии был предложен проект, содержащий десять рекомендательных пунктов. В итоге в конце 2019 года на заседании ОП утвердили шесть пунктов, среди них предложение организовать сбор подписей в электронном виде через портал госуслуг и снизить порог подписей, необходимых для регистрации кандидата, до 0,5% от числа избирателей в округе.
"Мы передали письма в Московскую городскую думу и в мэрию Сергею Собянину", - рассказали в пресс-службе ОП.
В ОП также предлагают увеличить допустимый избыток представляемых подписей, допустить к проверке подписей графологами кандидата или его представителя, закрепить в законе право донести в избирательную комиссию любой недостающий документ, кроме некоторых специально перечисленных, и разрешить заполнять сведения об избирателях третьим лицом.
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Зампред ОП, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время предложения планируется также передать в Совет Федерации. "Письма в МГД, мэрию и депутатам Госдумы от Москвы аппарат Общественной палаты Москвы уже отправил. Письма членам Совета Федерации от Москвы аппарат ОП отправляет в эти секунды", - сказал Венедиктов.
Он также добавил, что во вторник собирается сам отправить те предложения, которые его комиссия одобрила, а ОП Москвы не поддержала. Среди этих предложений: обязать органы МВД при сверке данных в подписных листах предоставить кандидатам полную информацию о найденном несоответствии, а также отменить санкции за незначительные помарки, ошибки в документах и ошибки нотариусов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
28 ноября 2019, 14:56
Собянин оценил изменения в Мосгордуме после выборов
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Общественная палата г. МосквыГосдума РФМосковская городская думаСергей СобянинАлексей Венедиктов (журналист)МоскваОбщество
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