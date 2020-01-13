Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия

"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут", - говорится в тексте проекта итогового соглашения.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.