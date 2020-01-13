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Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия
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РИА Новости

Стороны конфликта в Ливии договорились о режиме перемирия

19:04 13.01.2020 (обновлено: 19:37 13.01.2020)
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Стороны конфликта в Ливии обязуются без предварительных условий соблюдать режим перемирия, говорится в проекте итогового соглашения на переговорах по Ливии, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Участники межливийских мирных переговоров в Москве договорились... гарантировать без предварительных условий соблюдение прекращения боевых действий, которое вступило в силу 12 января 2020 года в 0 часов 00 минут", - говорится в тексте проекта итогового соглашения.
Как ранее сообщил корреспондент РИА Новости, переговоры министров иностранных дел, обороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии шли в Москве более шести часов. Основными вопросами являются параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Оба политика прибыли ранее в Москву. В российской столице также находятся глава высшего госсовета Ливии Халед Мишри и председатель парламента Акиля Салех.
© Фото : МИД РФГлава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
© Фото : МИД РФ
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 13 января 2020
Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 0.00 12 января и немедленно сесть за стол переговоров. Однако командующий ЛНА Халифа Хафтар сказал, что приветствует эту инициативу, но продолжит наступление на Триполи, которое ведет с апреля прошлого года. В свою очередь глава международного признанного правительства национального единства Ливии Файез Саррадж заявлял в субботу во время визита в Италию, что приветствует инициативу о перемирии, но с условием отвода подразделений ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
08:28
Кадыров прокомментировал инициативу прекращение огня в Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджАкиля СалехХалифа ХафтарМИД ЛивииЕвросоюзВладимир ПутинМуаммар КаддафиМоскваЛивияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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